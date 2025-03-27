Умер озвучивший императора Палпатина в «Звездных войнах» Клайв Ревилл

В США Ревилл также приобрел известность как актер мюзиклов на Бродвее, его неоднократно номинировали на американскую театральную премию «Тони». Среди его наиболее ярких работ в театре роли в спектаклях «Мистер Пиквик», «Оливер!», «Шерлок Холмс» и «Несравненный Макс».