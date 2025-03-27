Умер озвучивший императора Палпатина в «Звездных войнах» Клайв Ревилл

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Новозеландский актер Клайв Ревилл, озвучивший главного антагониста кинофраншизы «Звездные войны», императора Палпатина, умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Он умер в доме престарелых в Лос-Анджелесе, смерть актера подтвердила его дочь.
Клайв Ревилл за свою карьеру сыграл в более чем 80 фильмах и сериалах, в том числе в «Частной жизни Шерлока Холмса» (1970), «Маленьком принце» (1974), «Приключениях Робин Гуда» (1955−1960), «Коломбо» (1968−2003), сериале «Звездный путь: Следующее поколение» (1987−1994). Он также активно участвовал в озвучке различных персонажей в кино, анимации и видеоиграх, среди его работ, помимо «Звездных войн», «Утиные истории» (1987−1990), «Бэтмен» (1992−1994), «Русалочка» (1992−1994), «Питер Пэн: Возвращение в Нетландию» (2002) и «Смурфики» (1981−1986).
В США Ревилл также приобрел известность как актер мюзиклов на Бродвее, его неоднократно номинировали на американскую театральную премию «Тони». Среди его наиболее ярких работ в театре роли в спектаклях «Мистер Пиквик», «Оливер!», «Шерлок Холмс» и «Несравненный Макс».