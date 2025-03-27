Актриса Старшенбаум показала повзрослевшего сына от звезды «Диверсанта»

Артисты были женаты восемь лет, они официально развелись в 2017 году. Актриса признавалась в личном блоге, что продолжает по-дружески общаться с бывшим мужем, потому что они вместе растят ребенка. Знаменитость находит в этом только позитивные для всех моменты.