Актриса Старшенбаум показала повзрослевшего сына от звезды «Диверсанта»

Актриса Анна Старшенбаум показала повзрослевшего сына от звезды «Диверсанта» Алексея Бардукова. Знаменитость снялась с 13-летним Иваном на отдыхе в Таиланде и опубликовала редкие кадры с ним в соцсетях.
Артисты были женаты восемь лет, они официально развелись в 2017 году. Актриса признавалась в личном блоге, что продолжает по-дружески общаться с бывшим мужем, потому что они вместе растят ребенка. Знаменитость находит в этом только позитивные для всех моменты.
Экс-супруги не настаивают, чтобы сын шел по их стопам. По словам Бардукова, он с бывшей женой дает Ивану возможность попробовать себя в разных направлениях и не ограничивает список профессий. Актер надеется, что мальчик сделает правильный выбор, о котором не будет жалеть во взрослой жизни.
В 2022 году Старшенбаум перестала скрывать роман с бизнесменом Даниилом Наумовым. А 11 февраля 2024 года актриса родила от возлюбленного сына Эрика. По словам звезды, избранник смог найти подход к ее первенцу и выстроить с ним дружеские отношения.
Ранее Анна Старшенбаум показала совместное фото с младшим сыном в соцсети.