Звезда «Ворониных» улетела с мужем из России после слухов о разводе

Волкова недавно спровоцировала слухи о разводе. Знаменитость показала в соцсетях свой паспорт и сообщила о больших переменах в жизни. Она также опубликовала анкету с вопросами о знакомстве с мужем и месте регистрации брака. По словам актрисы, произошли два события, которые разделили ее жизнь на «до» и «после». Поэтому некоторые поклонники предположили, что звезда разводится, однако эти домыслы не подтвердились.