Звезда «Ворониных» улетела с мужем из России после слухов о разводе

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова улетела с мужем из России. Актриса рассказала в личном блоге, что они отправились в отпуск со своими друзьями без детей.
«С началом отпуска, мы его заслужили. Да, мы в Абу-Даби. Решили поехать такой небольшой компанией, семейными парочками. Сказали нашей дочери, что хотим побыть с папой вдвоем. Лиза вообще не оценила эту идею», — призналась артистка.
Волкова недавно спровоцировала слухи о разводе. Знаменитость показала в соцсетях свой паспорт и сообщила о больших переменах в жизни. Она также опубликовала анкету с вопросами о знакомстве с мужем и месте регистрации брака. По словам актрисы, произошли два события, которые разделили ее жизнь на «до» и «после». Поэтому некоторые поклонники предположили, что звезда разводится, однако эти домыслы не подтвердились.
Артистка замужем за ведущим, хореографом Андреем Карповым. Волкова признавалась, что супруг ревновал ее к коллеге по сериалу Егору Дронову. Танцовщик приезжал на площадку, когда снимали постельные сцены, и наблюдал за процессом. Знаменитость отмечала, что испытывала подобные «угнетающие» чувства. Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Волкова сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.