Каждая картина Квентина Тарантино — вселенная, наполненная выразительными образами и характерными персонажами. Особенное место в них занимают девушки — сильные, независимые, готовые постоять за себя. В честь дня рождения культового режиссера вспоминаем пять самых ярких героинь, придуманных Тарантино.
1. Беатрикс Киддо/Невеста, «Убить Билла»
В прошлом эта героиня была лучшим киллером в команде Билла, но однажды ей захотелось совсем другой жизни. После жестокого предательства и четырех лет в коме Беатрикс решается на месть, которая становится не просто киноаттракционом, а настоящей одой праведному женскому гневу.
Тарантино и Ума Турман придумали образ Невесты еще в 90-х, во время работы над «Криминальным чтивом», где Ума сыграла не менее культовую Мию Уоллес. Для участия в картине «Убить Билла» главной музе режиссера пришлось пройти серьезную подготовку: боевые искусства, владение мечом, постановка сложнейших трюков. Актриса тренировалась с мастерами восточных единоборств и работала на пределе своих возможностей.
2. О-Рэн Ишии, «Убить Билла»
Самый сильный противник Беатрикс Киддо на пути ее мести О-Рэн Ишии стала главным антагонистом первой части фильма. Роль предводительницы японской мафии досталась звезде «Ангелов Чарли» Люси Лью.
Еще ребенком Ишии стала свидетелем жестокой расправы над родителями и сама отомстила их убийце. В этом они с Невестой очень похожи. Злодейка обладает не только влиянием, но и придерживается морального кодекса. Став первой женщиной, возглавившей якудзу в Токио, она добилась власти не потому что у нее были связи, а благодаря своим навыкам.
Изящный финальный поединок О-Рэн с Беатрикс в зимнем саду отсылает нас к классическим картинам про самураев. А сохранять достоинство даже перед лицом смерти — их главный принцип.
3. Зои Белл, «Доказательство смерти»
Это была первая крупная роль новозеландской актрисы, каскадера Зои Белл в кино. В черной комедии «Доказательство смерти» она сыграла саму себя. Режиссер обратил внимание на Зои во время работы над «Убить Билла», где Белл исполняла трюки за Уму Турман. Квентин был настолько впечатлен ее мастерством, что предложил одну из главных ролей в своем следующем проекте.
По сюжету фильма любительница экстремальных развлечений Зои Белл вместе с подругами решает осуществить свою давнюю мечту и прокатиться на капоте белого Dodge Challenger, привязав свои руки к передним стеклам авто. Все сцены с участием актрисы, в том числе опасная погоня с героем Курта Рассела, снимались на натуре, и Зои сама выполняла все трюки. Позже актриса засветилась и в следующих картинах Тарантино: «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды... в Голливуде».
4. Шошанна Дрейфус/Эммануэль Мимье, «Бесславные ублюдки»
Еврейская девушка, потерявшая семью во время оккупации Франции фашистскими войсками чудом спасается от смерти, сбежав из-под носа врага. Вскоре Шошанна отправляется в Париж, меняет имя на Эммануэль и становится владелицей собственного кинотеатра.
Шошанна решается на месть и придумывает смелую, но рискованную затею — устроить пожар в своем кинотеатре, чтобы спалить дотла всю нацистскую верхушку, которая должна присутствовать на премьере немецкого фильма. Героиню ленты «Бесславные ублюдки» сыграла французская актриса Мелани Лоран.
5. Джеки Браун, «Джеки Браун»
Завершим подборку героиней картины Тарантино «Джеки Браун». Джеки — обворожительная стюардесса и хитрая контрабандистка, работающая на торговца оружием Орделла Робби (Сэмюэл Л. Джексон). Браун втягивают в опасную игру с другими криминальными элементами и полицейскими. Но девушка отказывается быть жертвой и начинает играть по своим правилам. Джеки ловко манипулирует мужчинами и выходит победительницей.
Криминальная лента «Джеки Браун» подарила актрисе Пэм Гриер номинацию на «Золотой глобус», а поклонникам творчества Тарантино — очередного харизматичного персонажа.