Еще ребенком Ишии стала свидетелем жестокой расправы над родителями и сама отомстила их убийце. В этом они с Невестой очень похожи. Злодейка обладает не только влиянием, но и придерживается морального кодекса. Став первой женщиной, возглавившей якудзу в Токио, она добилась власти не потому что у нее были связи, а благодаря своим навыкам.