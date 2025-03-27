В кино есть немало примеров, когда актеры навсегда остаются заложником образа, принесшего им наибольшую известность. Продюсеры не видят их в других ролях, а публика не готова воспринимать в новом амплуа. В итоге артисты оказываются в ловушке, выбраться из которой удается немногим. Это еще раз подтверждает: успех в кино — это не только талант, но и во многом удачный выбор, а также элементарное везение. Рассмотрим шесть ярких примеров.
1. Леонард Нимой — мистер Спок
Для миллионов зрителей актер навсегда остался мистером Споком из франшизы «Звездный путь». Хотя трудно представить роль, которая смогла бы затмить образ вулканца. Благодаря ей Леонард Нимой трижды номинировался на премию «Эмми».
Хотя актер и любил своего Спока, но пытался дистанцироваться от него, что даже отразилось в названии его автобиографии «Я не Спок». Однако годы спустя он выпустил мемуары «Я — Спок», словно примирившись с этим наследием. Нимой не раз возвращался к знаковому персонажу. А в последний раз сыграл его у Джей Джея Абрамса в фильме «Стартрек: Возмездие» в 2013 году. На тот момент ему было 82 года.
2. Руперт Гринт — Рон Уизли
Несмотря на успех франшизы «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон сумели выйти за рамки своих ролей, а вот Руперту Гринту повезло меньше. Мир запомнил его как Рона Уизли, и этот образ оказался слишком прочно связан с его именем. После выхода на экраны фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» актер сделал паузу в карьере.
Вернувшись, Руперт устремился в малобюджетное европейское кино. Среди его заметных работ — роли в картинах «В белом плену», «Опасная иллюзия» и «Лунная афера». Гринт также пробовал себя в сериалах «Большой куш», «Убийства по алфавиту» и «Городские легенды». Эти проекты достойны внимания, но не способны затмить популярность рыжеволосого друга Гарри Поттера.
3. Джош Рэднор — Тед Мосби
Роль в ситкоме «Как я встретил вашу маму» стала для Джоша Рэднора настоящим золотым билетом. Параллельно со съемками в проекте актер начал пробовать себя в режиссуре. В 2010 году он дебютировал с мелодрамой «Счастливы вместе», где также выступил сценаристом и сыграл главную роль вместе с Кейт Марой. Два года спустя вышла вторая работа Рэднора — «Гуманитарные науки» с Элизабет Олсен. Обе картины получили теплые отзывы, но на этом режиссерская карьера Джоша завершилась.
4. Шонн Уильям Скотт — Стифлер
Актер стал звездой благодаря роли в комедии «Американский пирог». Картина стала культовой, а благодаря маме Стифлера появился термин «милфа».
Сам Шонн Уильям Скотт признавался, что такая роль была его мечтой, но со временем он понял: затмить успех «Американского пирога» будет непросто. Почти все его работы в начале 2000-х строились вокруг того же амплуа — шумного балагура.
Скотт пытался выйти за рамки образа. Он снялся в драмеди Кортни Кокс «Прежде чем я уйду» и спортивной комедии «Вышибала», но эти фильмы прошли незамеченными. Сейчас Шонн играет в камерных, малобюджетных проектах. Несмотря на сложившийся типаж, актер благодарен создателям «Американского пирога» и даже стал инициатором возрождения франшизы, выступив исполнительным продюсером.
5. Сами Насери — Даниэль
На кастинге в криминальную комедию Люка Бессона имя французского актера значилось в самом конце списка претендентов. Однако не страдающий застенчивостью Сами Насери решил дождаться очереди — и не прогадал. Режиссеру понравилась его дерзкая манера, и Насери получил роль лихого таксиста Даниэля.
После бешеного успеха, вместо новых проектов, имя Насери чаще мелькало в сводках криминальной хроники. Так Даниэль из «Такси» превратился в заложника не только экранного образа, но и собственного крутого нрава. Еще в детстве у актера были проблемы с дисциплиной, что помешало ему окончить школу. Среди «достижений» ариста — вождение в нетрезвом вождении, драки, нападение с ножом и домашнее насилие.