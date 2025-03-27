Хотя актер и любил своего Спока, но пытался дистанцироваться от него, что даже отразилось в названии его автобиографии «Я не Спок». Однако годы спустя он выпустил мемуары «Я — Спок», словно примирившись с этим наследием. Нимой не раз возвращался к знаковому персонажу. А в последний раз сыграл его у Джей Джея Абрамса в фильме «Стартрек: Возмездие» в 2013 году. На тот момент ему было 82 года.