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Стало известно, почему Бен Аффлек публично высказался о разводе с Лопез

По данным инсайдера, актер «сильно устал быть плохим парнем»
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Бен Аффлек решил впервые рассказать о разводе с певицей Дженнифер Лопез, потому что ему надоели слухи о его вине. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инсайдер из окружения звезды заявил, что Аффлек «сильно устал быть плохим парнем» в истории об их разводе с Лопез. По словам собеседника издания, актер рассчитывает, что после его комментария о разрыве ему перестанут задавать вопросы, и он сможет сосредоточиться на своей карьере.

Источник отметил, что актер никогда не планировал публично обсуждать развод, но почувствовал необходимость прояснить ситуацию после того, как певица заявила в интервью журналу Interview, что это был «самый тяжелый период в ее жизни».

«Он решил, что пришло время высказать то, что он должен был сказать, как можно мягче», — сообщил собеседник издания.

Накануне Бен Аффлек в интервью журналу GQ впервые высказался о причинах развода с Дженнифер Лопез. Актер опроверг слухи о том, что документальный фильм певицы «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» об их паре вызвал «серьезный перелом» в их романе.

Артист признал, что они с Джей Ло не всегда приходили к соглашению о том, насколько публичной должна быть их жизнь, но он согласился на съемки в ленте, чтобы поддержать жену.