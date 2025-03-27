Стало известно, почему Бен Аффлек публично высказался о разводе с Лопез

Инсайдер из окружения звезды заявил, что Аффлек «сильно устал быть плохим парнем» в истории об их разводе с Лопез. По словам собеседника издания, актер рассчитывает, что после его комментария о разрыве ему перестанут задавать вопросы, и он сможет сосредоточиться на своей карьере.