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Звезда «Эйфории» отменила свадьбу из-за «серьезных проблем» с женихом

Актриса Сидни Суини отменила свадьбу с женихом Джонатаном Давино
Сидни Суини и Джонатан Давино
Сидни Суини и Джонатан ДавиноИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини отменила свадьбу с женихом Джонатаном Давино. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации журналистов, актриса приняла решение отложить церемонию бракосочетания, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

«Сейчас дела идут не очень хорошо, но они пока не собираются сдаваться. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу… Многие из их проблем возникают из-за того, что Сидни чрезвычайно занята работой», — рассказал собеседник издания.

В январе Сидни Суини проводила новогодние праздники, катаясь на гидроцикле на озере. Актриса опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой в крошечном бикини шоколадного оттенка, которое дополнила черными солнцезащитными очками и браслетом. Звезда сериала «Эйфория» была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.