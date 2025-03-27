Звезда «Эйфории» отменила свадьбу из-за «серьезных проблем» с женихом

«Сейчас дела идут не очень хорошо, но они пока не собираются сдаваться. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу… Многие из их проблем возникают из-за того, что Сидни чрезвычайно занята работой», — рассказал собеседник издания.