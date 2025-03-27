Звезда «Реальных пацанов» вышла в свет в мини-платье вместе с мужем

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла в свет в мини-платье через девять месяцев после родов. Она приехала на церемонию вручения премий в сфере кино от Men Today вместе с мужем, актером Максимом Белбородовым и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.
Артистка 17 июня 2024 года во второй раз стала матерью. У нее появился сын от Белбородова, которого она решила назвать в честь отца Максимом. Бербер отмечала, что постепенно восстанавливается после родов, не торопясь с похудением. По словам актрисы, муж постоянно делает ей комплименты, поэтому она чувствует себя желанной в любом весе.
Актриса признавалась в интервью, что Белбородов хотел сделать ей предложение через неделю романа, однако друзьям артиста удалось его отговорить. Он еще месяц раздумывал, а потом подарил возлюбленной кольцо. По словам знаменитости, она без всяких сомнений согласилась стать женой артиста, несмотря на стремительное развитие отношений.
У Бербер также есть дочь Надежда от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Актриса отмечала, что многое в сериале было взято из их семейной жизни, поэтому ей было легко работать на площадке. А осенью 2020 года стало известно о расставании пары.