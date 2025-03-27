Нонна Гришаева с мужем пришли к сыну на спектакль, где он сыграл Остапа Бендера

Актриса Нонна Гришаева с мужем пришли к сыну на школьный спектакль. Звезда отметила в личном блоге, что 18-летний Илья убедительно исполнил роль Остапа Бендера, и она им гордится.
«Кажется, совсем недавно я была у тебя в детском саду на спектакле, где ты был принцем, и вот сегодня ты уже играешь Остапа Бендера на школьном литературном балу. Ты был смел и артистичен, сынок, и мы с папой тобой гордимся. Спасибо учителям, постановщикам и организаторам этого замечательного бала! Спасибо директору школы “Путь к успеху” за креатив, умение мотивировать и заинтересовать учеников! В добрый путь», — высказалась артистка.
Знаменитость замужем за артистом, режиссером Александром Нестеровым. Гришаева познакомилась с ним после детского спектакля в театре «Квартет И», куда привела дочь от первого брака. По словам актрисы, ей так понравилась игра будущего мужа в роли медведя, что она решила лично его поблагодарить. Артисты год общались по-дружески. Гришаева признавалась, что тогда тяжело переживала развод с отцом дочери и не думала о новых отношениях. Пара поженилась в 2005 году, а в декабре 2006 года у них родился сын.