Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Нонна Гришаева с мужем пришли к сыну на спектакль, где он сыграл Остапа Бендера

Актриса поддержала 18-летнего сына на школьном выступлении

Актриса Нонна Гришаева с мужем пришли к сыну на школьный спектакль. Звезда отметила в личном блоге, что 18-летний Илья убедительно исполнил роль Остапа Бендера, и она им гордится.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров с сыном, фото: соцсети
Нонна Гришаева и Александр Нестеров с сыном, фото: соцсети

«Кажется, совсем недавно я была у тебя в детском саду на спектакле, где ты был принцем, и вот сегодня ты уже играешь Остапа Бендера на школьном литературном балу. Ты был смел и артистичен, сынок, и мы с папой тобой гордимся. Спасибо учителям, постановщикам и организаторам этого замечательного бала! Спасибо директору школы “Путь к успеху” за креатив, умение мотивировать и заинтересовать учеников! В добрый путь», — высказалась артистка.

Знаменитость замужем за артистом, режиссером Александром Нестеровым. Гришаева познакомилась с ним после детского спектакля в театре «Квартет И», куда привела дочь от первого брака. По словам актрисы, ей так понравилась игра будущего мужа в роли медведя, что она решила лично его поблагодарить. Артисты год общались по-дружески. Гришаева признавалась, что тогда тяжело переживала развод с отцом дочери и не думала о новых отношениях. Пара поженилась в 2005 году, а в декабре 2006 года у них родился сын.