Нонна Гришаева с мужем пришли к сыну на спектакль, где он сыграл Остапа Бендера

«Кажется, совсем недавно я была у тебя в детском саду на спектакле, где ты был принцем, и вот сегодня ты уже играешь Остапа Бендера на школьном литературном балу. Ты был смел и артистичен, сынок, и мы с папой тобой гордимся. Спасибо учителям, постановщикам и организаторам этого замечательного бала! Спасибо директору школы “Путь к успеху” за креатив, умение мотивировать и заинтересовать учеников! В добрый путь», — высказалась артистка.