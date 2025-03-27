Эксперты раскритиковали список рекомендованных школьникам фильмов

Более 400 фильмов и мультфильмов вошли в список Минпросвещения, подготовленный для российских школьников. В нем есть как советское кино, так и современные блокбастеры. Однако, по мнению кинорежиссера, сценариста, продюсера Виктора Кары, в перечне много лишнего, а классических работ, наоборот, не хватает. Некоторые популярные сегодня картины ученики посмотрят и без рекомендаций, подчеркнул он в беседе с 360.ru.
В пример лишних фильмов в списке ведомства Кара назвал картины «Последний богатырь», отметив, что это произведение Disney на русскую тему, схожее со штампами «медведи и балалайка» и «Онегин».
«Трудно назвать его российским фильмом, также как “Майор Гром”, — подчеркнул режиссер. — А фильм Сарика Андреасяна “Онегин” до рекомендации явно не дотянул».
При этом классических исторических фильмов в списке недостаточно — например, таких, как «Чапаев», отметил эксперт. По его словам, многие сегодняшние студенты даже не знают, кто такие Петька и Анка, поэтому их следует заставлять знакомиться с подобными работами.
С ним согласился кинокритик Александр Шпагин, который удивился включению в список таких фильмов, как «Огненный мост» 1957 года и картины «Секундомер» режиссера Резо Эсадзе. Первый никогда не был интересен, а второй — это «дикий артхаус» для киноведов, но никак не для детей, пояснил он.
«Этот список создан рандомно людьми, которые ничего не понимают в кино. Достаточно этих двух названий, чтобы понять, что это полный абсурд, — подчеркнул Шпагин. — Смотрели они эти картины? Сомневаюсь, потому что “Огненный мост” вообще нельзя посмотреть».
Напомним, накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. В частности, детям рекомендуется посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».