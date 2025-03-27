Эксперты раскритиковали список рекомендованных школьникам фильмов

Более 400 фильмов и мультфильмов вошли в список Минпросвещения, подготовленный для российских школьников. В нем есть как советское кино, так и современные блокбастеры. Однако, по мнению кинорежиссера, сценариста, продюсера Виктора Кары, в перечне много лишнего, а классических работ, наоборот, не хватает. Некоторые популярные сегодня картины ученики посмотрят и без рекомендаций, подчеркнул он в беседе с 360.ru.