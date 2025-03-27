Вышел трейлер фильма, на съемках которого Алек Болдуин застрелил оператора

В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщик выжил, а вот спасти Хатчинс не удалось.