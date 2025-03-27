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Вышел трейлер фильма, на съемках которого Алек Болдуин застрелил оператора

Первый трейлер скандального вестерна «Ржавчина» появился в Сети

Вышел первый трейлер вестерна Алека Болдуина «Ржавчина», печально известного благодаря трагическим событиям, произошедшим на съемочной площадке. Об этом сообщает Variety.

Действие картины будет происходить в 1880-е годы в Канзасе. Главный герой — Харланд Раст — преступник, который пытается спасти своего внука от маршала США и охотников за головами.

В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщик выжил, а вот спасти Хатчинс не удалось.

Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое было прекращено в июле 2024 года из-за сокрытия обвинением улик. В полиции зарегистрировали боеприпасы под иным номером дела, чем дело «Ржавчины». И таким образом, адвокаты Болдуина не имели доступа к этим уликам.

В феврале Алек Болдуин жаловался, что у него развилось психическое расстройство после трагедии на съемках.