Сергей Безруков рассказал, как освоил калмыцкий язык для роли Плевако

«Я понял, что добавить элементы калмыцкого я обязан, равно как и калмыцкий язык. Мы с Машей Смольниковой говорим по-калмыцки. И когда к тебе приезжает делегация из Элисты от губернатора, перед тобой танцуют профессионалы и благодарят, это дорогого стоит. Когда они тебя спрашивают: “Откуда вы знаете наш калмыцкий?” Клянусь. Я говорю: “Вы знаете, просто посмотрел в интернете, господа, действительно посмотрел в интернете, изучил и небольшие элементы вставил”», — рассказал Безруков.