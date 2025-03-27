В Госдуме оценили список фильмов от Минпросвещения для детей

«Показывать детям 18+ по определению противозаконно. О нацистах современным детям знать необходимо, и разговоры о том, что это “ранит психику”, — ханжество. Вырастить тепличных эгоцентричных молодых людей, зацикленных на себе любимых, гораздо опаснее. Комедии — неоднозначная тема, но, думаю, логика составителей заключается в том, что их ребята и без списка посмотрят», — сказал он.