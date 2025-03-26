Российским школьникам порекомендовали смотреть «Онегина» и «Чебурашку»

20 марта стало известно, что Минпросвещения России составит список фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга. Сообщалось, что в работе над перечнем участвовали более 55 экспертов, в числе которых — члены профессионального сообщества киноиндустрии, публицисты, политологи и другие специалисты.