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Стало известно, кто сыграет Хагрида в сериале по Гарри Поттеру

Deadline: актер близок к заключению контракта с HBO
Ник Фрост
Ник ФростИсточник: Rex / Fotodom.ru

Британский актер и комик Ник Фрост исполнит роль Рубеуса Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, артист близок к заключению контракта с HBO на роль преподавателя ухода за магическими существами и лесничего в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

Фрост приобрел наибольшую популярность по фильмам «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». В его фильмографии более 70 ролей. Он также играл в таких проектах, как «Книжный магазин Блэка», «Долбанутые», «Доктор Кто», «Чумовые боты», «Рок-волна», «Мистер Слоун», «Мы — монстры», «Скотт Пилигрим жмет на газ».

Уже известно, что Джон Литгоу сыграет профессора Альбуса Дамблдора. Студия HBO отказалась от комментариев о касте сериала. 8 марта Deadline сообщал, что HBO практически утвердила 34-летнего темнокожего актера Паапу Эссьеду на роль Северуса Снейпа.

В феврале СМИ писали, что актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в «Оппенгеймере» и «Острых козырьках», рассматривается на роль профессора Квиринуса Квиррелла.

Ранее Айзекс захотел увидеть Мэрил Стрип в роли Люциуса Малфоя.