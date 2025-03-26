Южнокорейские актрисы уже давно завоевали мировую популярность, а проекты с их участием становятся хитами, собирая миллионы просмотров. Некоторые из звезд начали карьеру с рекламы, другие — с музыкальной сцены, но всех объединяет упорный труд и невероятная харизма. Познакомимся с ними поближе.
1. Сон Е-джин
Карьера одной из самых известных южнокорейских актрис стартовала в начале 2000-х с ролей в фильмах «Классика», «Не хочу забывать» и «Апрельский снег». Эти работы закрепили за Сон Е-джин статус ведущей актрисы романтического жанра. Но ее фильмография включает и проекты в других жанрах: историческую драму «Принцесса Ток-хе», криминальный триллер «Игра в переговоры», комедию «Плохие парни всегда умирают» и другие.
Знаковой работой для Сон Е-джин стала роль в сериале «Любовное приземление», где она сыграла богатую наследницу, влюбившуюся в северокорейского офицера. Эта дорама — одна из самых популярных в истории корейского телевидения. Она получила международное признание, а дуэт Сон Е-джин и Хен Бина был высоко оценен критиками и зрителями.
Помимо съемок в кино, Сон Е-джин занимается благотворительностью, поддерживает экологические инициативы, участвует в рекламных кампаниях известных брендов и увлекается гольфом.
2. Ким Мин Хи
Из модели на экран — так можно описать карьерный путь Ким Мин Хи. На телевидении актриса дебютировала в 1999 году, сыграв бунтарку Шин Хай-вон во втором сезоне популярного подросткового сериала «Школа». Переломным моментом стала роль в дораме «Прощай, одиночество», после которой Ким Мин Хи получила признание и критиков, и зрителей.
В 2012 году кореянка исполнила роль в психологическом триллере «Беспомощность», за которую была отмечена наградой за лучшую женскую роль на Buil Film Awards. Сотрудничество с режиссерами Хон Сан Су и Пак Чхан-уком стало значимой вехой в ее карьере. Фильмы «Прямо сейчас, а не после», «Служанка» и «Ночью у моря одна» принесли актрисе международное признание. За роль в последнем Ким Мин Хи была удостоена «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале, став первой корейской актрисой, получившей этот приз.
В 2020 году The New York Times включил Ким Мин Хи в список «25 величайших актеров XXI века», отметив ее вклад в мировое киноискусство.
3. Ким Тхэ-ри
Одна из самых ярких звезд современного корейского кинематографа начала карьеру с работы в рекламе и короткометражках. Но путь Ким Тхэ-ри в индустрию был непростым. После окончания университета Енсе будущая звезда получала отказы на кастингах. Однако в 2016 году ей посчастливилось сыграть в историческом триллере «Служанка». Фильм стал сенсацией, а работу Ким Тхэ-ри оценили на церемонии вручения телепремии «Голубой дракон».
Дорама «Мистер Солнечный свет», где Ким Тхэ-ри воплотила аристократку, мечтающую о свободе и независимости своей страны, тоже принесла ей успех. За ней последовали: роль капитана космического корабля в блокбастере «Космические чистильщики» и образ талантливой, но своенравной фехтовальщицы в дораме «Двадцать пять и двадцать один», за которую Ким Тхэ-ри получила «Пэксан», награду за выдающиеся достижения в области кинематографа.
4. Пак Ын-бин
Актерский дебют Пак Ын-бин состоялся, когда ей было всего пять лет. Юной звезде доверяли детские версии героинь исторических дорам. Первую главную роль актриса сыграла в фантастической мелодраме о путешествии во времени «Операция "Любовь"».
Наибольшую популярность и премию «Пэксан» Пак Ын-бин принес образ талантливой юристки с синдромом Аспергера в сериале «Необычный адвокат». Еще одним значимым проектом стала историческая дорама «Расположение короля», в которой Пак Ын-бин достался сложный персонаж — ее героиня переодевается в мужское платье и выдает себя за умершего брата-близнеца, наследного принца.
Помимо дорам, Пак также успешно снимается в кино. В ее фильмографии хоррор «Смертельный звонок», комедийный боевик «Тайная миссия» и триллер «Эксперимент "Ведьма"».
5. Ким Джи Вон
Путь Ким Джи Вон в индустрию начался с музыки — южнокорейская актриса была бэк-вокалисткой у певицы Юнхи и в 2008 году снялась у нее в клипе Gossip Boy. В новом качестве артистка дебютировала в сериале «Высокий удар!». А известность ей принесла роль Рейчел Ю в дораме «Наследники».
Ким Джи Вон способна адаптироваться к различным жанрам и персонажам. Она играла в хоррорах («Истории ужасов» и «Истории ужасов 2»), романтических комедиях («Прорвемся» и «Любовь в большом городе»), драмах («Дневник моего раскрепощения») и других фильмах. Одна из последних работ Ким Джи Вон — в дораме «Королева слез», в которой актриса воплотила образ властной бизнесвумен Хон Хэ Ин.