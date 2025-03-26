Дорама «Мистер Солнечный свет», где Ким Тхэ-ри воплотила аристократку, мечтающую о свободе и независимости своей страны, тоже принесла ей успех. За ней последовали: роль капитана космического корабля в блокбастере «Космические чистильщики» и образ талантливой, но своенравной фехтовальщицы в дораме «Двадцать пять и двадцать один», за которую Ким Тхэ-ри получила «Пэксан», награду за выдающиеся достижения в области кинематографа.