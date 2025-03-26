Татьяна Михалкова публично поздравила дочь со званием народной артистки РФ

Жена режиссера Никиты Михалкова публично поздравила дочь Анну Михалкову с присвоением звания народной артистки России. Благотворительница Татьяна Михалкова отметила в личном блоге, что с детства видела в ней творческий потенциал.
«Анна, ты, действительно, служила искусству, пахала, не пыталась куда-то пролезть, не заигрывала с прессой. Такие разные роли, глубокие, пронзительные сцены до слез. Это было в тебе видно с детства. Это был не внешний рисунок образа, а абсолютное, глубокое понимание. Это все шло изнутри. Ты никогда не лезла в первые ряды, не занималась нравоучениями. На многом могла бы сделать себе рекламу, привлечь внимание родословной, событиями, но ты предпочла другой путь — работать, работать и еще раз работать. Очень тебя любим», — высказалась заслуженный деятель искусств.
Президент фонда «Русский Силуэт» также подчеркнула, что дочь стала прекрасной матерью, которая успешно совмещает работу и заботу о своей семье.
Актриса Анна Михалкова замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. Пара познакомилась в 1997 году на одной из вечеринок «Российского фонда культуры». У них трое детей: 24-летний Андрей, 23-летний Сергей и 11-летняя Лидия. У супругов был непростой период в жизни, и в 2006 году они развелись, однако через год воссоединились и вновь официально зарегистрировали отношения.