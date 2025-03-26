Татьяна Михалкова публично поздравила дочь со званием народной артистки РФ

«Анна, ты, действительно, служила искусству, пахала, не пыталась куда-то пролезть, не заигрывала с прессой. Такие разные роли, глубокие, пронзительные сцены до слез. Это было в тебе видно с детства. Это был не внешний рисунок образа, а абсолютное, глубокое понимание. Это все шло изнутри. Ты никогда не лезла в первые ряды, не занималась нравоучениями. На многом могла бы сделать себе рекламу, привлечь внимание родословной, событиями, но ты предпочла другой путь — работать, работать и еще раз работать. Очень тебя любим», — высказалась заслуженный деятель искусств.