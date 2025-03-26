62-летняя Деми Мур выложила фото в кожаных ультракоротких шортах

Деми Мур показала фигуру в кожаных ультракоротких шортах. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.
62-летняя актриса предстала перед камерой в черной водолазке, которую дополнила кожаными микрошортами, капроновыми колготками и туфлями на каблуках. Она позировала с уложенными распущенными волосами, сидя на стуле. Рядом с артисткой стояли мужчины.
На прошлой неделе Деми Мур выложила в личном блоге совместные кадры с экс-супругом Брюсом Уиллисом. На одном из снимков звезда «Крепкого орешка» сидел на диване в окружении бывшей жены и их дочерей: 36-летней Румер, 33-летней Скаут и 31-летней Таллулы. На другом фото Деми Мур и Брюс Уиллис обнимались.
Знаменитости расстались в 2000 году, однако семья по-прежнему проводит много времени вместе — Мур помогает новой жене Брюса Уиллиса ухаживать за мужем, который страдает от неизлечимой лобно-височной деменции примерно с весны 2022 года.