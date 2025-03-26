62-летняя Деми Мур выложила фото в кожаных ультракоротких шортах

На прошлой неделе Деми Мур выложила в личном блоге совместные кадры с экс-супругом Брюсом Уиллисом. На одном из снимков звезда «Крепкого орешка» сидел на диване в окружении бывшей жены и их дочерей: 36-летней Румер, 33-летней Скаут и 31-летней Таллулы. На другом фото Деми Мур и Брюс Уиллис обнимались.