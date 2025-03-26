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Звезду «Эмили в Париже» засняли на свидании с Шейлин Вудли

Актеров засняли вдвоем в Париже во время прогулки

Звезду сериала «Эмили в Париже» Лукаса Браво засняли на свидании с актрисой Шейлин Вудли в Париже. Об этом сообщает People.

Шейлин Вудли и Лукаса Браво
Шейлин Вудли и Лукаса БравоИсточник: Соцсети

33-летняя актриса «Феррари» и 36-летний Браво были замечены вместе в Париже, не скрывая чувств. Пару сфотографировали держащимися за руки, обнимающимися и улыбающимися, когда они шли по одной из улиц французской столицы. На Лукасе Браво были горчичного цвета пиджак и коричневая пуховая куртка поверх зеленой футболки и темных брюк, а на Вудли — длинный черный плащ, свитер и мешковатые серые брюки.

Однако официально пара пока не комментировала отношения.

Шейлин Вудли, которая ранее была помолвлена с Аароном Роджерсом, совсем недавно была связана с таинственным мужчиной, с которым она была замечена на ужине в августе 2024 года в таверне «Белая лошадь» в районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Тогда пара была «в отличном настроении, они разговаривали, ели буррату, а на столе было вино».