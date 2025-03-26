Звезду «Эмили в Париже» засняли на свидании с Шейлин Вудли

Шейлин Вудли, которая ранее была помолвлена с Аароном Роджерсом, совсем недавно была связана с таинственным мужчиной, с которым она была замечена на ужине в августе 2024 года в таверне «Белая лошадь» в районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Тогда пара была «в отличном настроении, они разговаривали, ели буррату, а на столе было вино».