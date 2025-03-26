Возлюбленная Ченнинга Татума призналась ему в любви необычным способом

На прошлой неделе Ченнинг Татум и Инка Уильямс посетили VIP-люкс Ferrari на Гран-при Австралии в Мельбурне. Один из гостей заснял знаменитостей, когда те стояли в компании друзей. В ролике актер общается с товарищами, а его возлюбленная пьет напиток. Артист и манекенщица были одеты в образы черного цвета.