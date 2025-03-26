Возлюбленная Ченнинга Татума призналась ему в любви необычным способом

Французско-австралийская модель Инка Уильямс призналась в любви актеру Ченнингу Татуму необычным способом. Об этом сообщает издание Daily Mail.
25-летняя Инка Уильямс выложила в соцсети фотографию, где показала, как нацарапала карандашом на ноге надпись: «Я тебя люблю». Журналисты предположили, что послание было адресовано новому бойфренду девушки.
На прошлой неделе Ченнинг Татум и Инка Уильямс посетили VIP-люкс Ferrari на Гран-при Австралии в Мельбурне. Один из гостей заснял знаменитостей, когда те стояли в компании друзей. В ролике актер общается с товарищами, а его возлюбленная пьет напиток. Артист и манекенщица были одеты в образы черного цвета.
Слухи о романе Ченнинга Татума и Инки Уильямс возникли в начале марта. Актера засняли с французско-австралийской моделью после того, как они покинули вечеринку CAA перед «Оскаром». Артист держал манекенщицу за руку и не скрывал своих чувств.
Позже издание People со ссылкой на инсайдера сообщило, что знаменитости познакомились через общих друзей и раскрыло подробности отношений пары.