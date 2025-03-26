Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная Ченнинга Татума призналась ему в любви необычным способом

Модель Инка Уильямс выложила в соцсети признание в любви
Инка Уильямс, фото: соцсети
Инка Уильямс, фото: соцсети

Французско-австралийская модель Инка Уильямс призналась в любви актеру Ченнингу Татуму необычным способом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

25-летняя Инка Уильямс выложила в соцсети фотографию, где показала, как нацарапала карандашом на ноге надпись: «Я тебя люблю». Журналисты предположили, что послание было адресовано новому бойфренду девушки.

На прошлой неделе Ченнинг Татум и Инка Уильямс посетили VIP-люкс Ferrari на Гран-при Австралии в Мельбурне. Один из гостей заснял знаменитостей, когда те стояли в компании друзей. В ролике актер общается с товарищами, а его возлюбленная пьет напиток. Артист и манекенщица были одеты в образы черного цвета.

Слухи о романе Ченнинга Татума и Инки Уильямс возникли в начале марта. Актера засняли с французско-австралийской моделью после того, как они покинули вечеринку CAA перед «Оскаром». Артист держал манекенщицу за руку и не скрывал своих чувств.

Позже издание People со ссылкой на инсайдера сообщило, что знаменитости познакомились через общих друзей и раскрыло подробности отношений пары.