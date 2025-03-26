Михаилу Ефремову предложили работу на швейной фабрике в Иваново

Лукьянчиков объяснил, что является поклонником актера, поэтому хочет помочь ему. Он предложил ему должность коммерческого директора фабрики. Фирма готова предоставить актеру жилье в Иваново, питание, кабинет и служебный автомобиль. Также фабрика хочет привлечь Михаила к работе с детьми в театральном кружке.