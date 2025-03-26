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Бен Аффлек о бывшей жене Дженнифер Гарнер: «Мне очень повезло»

Актер Бен Аффлек восхитился Дженнифер Гарнер после слухов о возобновлении романа
Бен Аффлек с женой Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек с женой Дженнифер ГарнерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Голливудский актер Бен Аффлек в интервью изданию GQ восхитился экс-супругой Дженнифер Гарнер после слухов о возобновлении романа.

«Мне очень повезло, что у меня есть действительно хороший родитель и партнер в лице Дженнифер Гарнер — мамы детей, которая замечательная и восхитительная. Мы отлично справляемся вместе», — заявил актер.

2 марта папарацци подловили Аффлека и Гарнер, когда те играли со своими детьми в пейнтбол в парке Combat Paintball Park. Фотографы засняли, как актер проявлял чувства по отношению к бывшей жене. Аффлек обнял и прижал Гарнер к себе. Однако артистка никак не отреагировала на поступок экс-супруга.

Позже издание Page Six написало, что жених Дженнифер, Джон Миллер, выдвинул ей ультиматум после ее романтических фото с бывшим мужем.

Супруги были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У знаменитостей есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопез уверена, что Бен Аффлек изменял ей с бывшей женой.