Бен Аффлек о бывшей жене Дженнифер Гарнер: «Мне очень повезло»

Супруги были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У знаменитостей есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.