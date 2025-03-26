Дочь Деми Мур разделась на камеру до белья

Дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса показала, как восстановила фигуру за почти два года после родов. Артистка Румер Уиллис разделась на камеру до белья и опубликовала кадры в соцсетях.
Знаменитость растит дочь Луэтту. Уиллис рожала дома, с ней рядом помимо медперсонала находились мать, сестры и отец ребенка, солист группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас. Актриса сама сообщила поклонникам о пополнении в семье и опубликовала фото в соцсетях. По словам артистки, все прошло в атмосфере любви, которая помогла ей расслабиться и довериться естественному процессу.
Знаменитость заявляла, что благодарна своему телу, которое выносило здорового ребенка, и не стесняется его показывать. По мнению актрисы, каждая женщина, ставшая матерью, имеет полное право гордиться собой и дать себе столько времени на восстановление, сколько посчитает нужным.
В августе 2024 года дочь голливудских звезд объявила о расставании с Томасом. Артистка назвала себя матерью-одиночкой, однако отметила, что экс-возлюбленный принимает участие в воспитании Луэтты.
Ранее Деми Мур показала редкое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и дочерями.