Дочь Деми Мур разделась на камеру до белья

Знаменитость растит дочь Луэтту. Уиллис рожала дома, с ней рядом помимо медперсонала находились мать, сестры и отец ребенка, солист группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас. Актриса сама сообщила поклонникам о пополнении в семье и опубликовала фото в соцсетях. По словам артистки, все прошло в атмосфере любви, которая помогла ей расслабиться и довериться естественному процессу.