Анна Старшенбаум показала фото в леопардовом бикини со съемки в Абхазии

Звезда фильма «Эскортница» Анна Старшенбаум опубликовала в соцсетях фото в леопардовом бикини. Она показала подписчикам кадры, снятые во время отдыха в Абхазии.
Артистка рассказывала в личном блоге, что постоянно следит за фигурой и занимается спортом. Знаменитость старается каждый день бегать и выполнять хотя бы минимальный комплекс упражнений на все тело. Также Старшенбаум отказалась от мучного, сладкого и белков животного происхождения, она в основном ест овощи, фрукты и крупы.
Актриса состоит в отношениях с бизнесменом Даниилом Наумовым. Звезда в сентябре 2022 года перестала скрывать их роман. По словам артистки, после тяжелого развода она зарегистрировалась на сайте знакомств, поскольку ей не хватало рядом мужчины, однако позже пересмотрела свои взгляды и удалила анкету. Старшенбаум не скрывала, что искала любви и в итоге встретила достойного человека, с которым захотела создать семью. А 11 февраля 2024 года актриса родила от Наумова мальчика Эрика.
Старшенбаум была замужем за звездой «Диверсанта» Алексеем Бардуковым, в браке у них родился сын Иван. Супруги развелись в 2017 году, однако актриса отмечала, что продолжает по-дружески общаться с экс-супругом, потому что они вместе растят ребенка.
Ранее Анна Старшенбаум перестала скрывать лицо младшего сына.