Анна Старшенбаум показала фото в леопардовом бикини со съемки в Абхазии

Актриса состоит в отношениях с бизнесменом Даниилом Наумовым. Звезда в сентябре 2022 года перестала скрывать их роман. По словам артистки, после тяжелого развода она зарегистрировалась на сайте знакомств, поскольку ей не хватало рядом мужчины, однако позже пересмотрела свои взгляды и удалила анкету. Старшенбаум не скрывала, что искала любви и в итоге встретила достойного человека, с которым захотела создать семью. А 11 февраля 2024 года актриса родила от Наумова мальчика Эрика.