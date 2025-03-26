Путин: число зрителей отечественного кино выросло на 10%

«Завершено производство 298 национальных фильмов [в прошлом году] и запущен в производство 151 национальный фильм. Это практически все при поддержке Минкульта. В прокат вышло 214 российских фильмов, из них 54 при поддержке тоже Минкульта», — отметил Путин, подчеркнув, что в российском кино есть заметное «движение вперед».