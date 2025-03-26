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Путин: число зрителей отечественного кино выросло на 10%

Оно составило 100 млн человек, отметил президент РФ
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Количество зрителей отечественных фильмов выросло на 10%, до 100 млн человек, российский кинематограф набрал «хороший темп», заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

«Кассовые сборы составили 36 млрд рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10%. Хороший темп, хороший! Аудитория составила 100 млн человек», — сказал он.

«Завершено производство 298 национальных фильмов [в прошлом году] и запущен в производство 151 национальный фильм. Это практически все при поддержке Минкульта. В прокат вышло 214 российских фильмов, из них 54 при поддержке тоже Минкульта», — отметил Путин, подчеркнув, что в российском кино есть заметное «движение вперед».