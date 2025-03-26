Продюсеры фильмов о Гарри Поттере и Человеке-пауке создадут новый образ Бонда

Как заявил ранее Уилсон, вместе с Брокколи «они пришли к единому мнению, что настало время партнеру Amazon MGM Studios повести Джеймса Бонда в будущее». Брокколи и Уилсон останутся совладельцами франшизы, но творческий контроль за будущим агента британской разведки MI-6 перешел к американской компании, образованной после приобретения в 2021 году корпорацией Amazon студии MGM, владеющей правами на ленты о Бонде. Династия Брокколи занимается бондианой с тех пор, как отец Барбары — Альберт в 1961 году заинтересовался романами британского писателя Яна Флеминга о Джеймсе Бонде и выкупил права на их экранизацию.