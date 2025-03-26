Продюсеры фильмов о Гарри Поттере и Человеке-пауке создадут новый образ Бонда

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Продюсеры лент о волшебнике Гарри Поттере и Человеке-пауке — Дэвид Хейман и Эми Паскаль — воссоздадут образ агента британской разведки Джеймса Бонда после передачи предыдущими продюсерами бондианы творческого контроля над франшизой студии Amazon MGM Studios. Об этом сообщила газета The Times.
Согласно совместному заявлению Хеймана и Паскаль они «гордятся тем, что следуют по стопам Барбары Брокколи и Майкла Уилсона, снявших так много выдающихся фильмов». Они назвали агента 007 «одним из самых знаковых персонажей в истории кино» и заверили, что «сохранят дух Бонда», когда он отправится на выполнение следующего задания.
О возможных сроках выхода ленты, кандидате на роль агента разведки, других деталях не сообщается.
Как заявил ранее Уилсон, вместе с Брокколи «они пришли к единому мнению, что настало время партнеру Amazon MGM Studios повести Джеймса Бонда в будущее». Брокколи и Уилсон останутся совладельцами франшизы, но творческий контроль за будущим агента британской разведки MI-6 перешел к американской компании, образованной после приобретения в 2021 году корпорацией Amazon студии MGM, владеющей правами на ленты о Бонде. Династия Брокколи занимается бондианой с тех пор, как отец Барбары — Альберт в 1961 году заинтересовался романами британского писателя Яна Флеминга о Джеймсе Бонде и выкупил права на их экранизацию.
Первый фильм о приключениях Бонда под названием «Доктор Ноу» (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Сейчас снято 25 кинолент про британского суперагента. Помимо Дэниела Крэйга, который исполнял роль Бонда последние 15 лет, агентами 007 в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Последняя серия бондианы «Не время умирать» (No Time To Die, 2021) режиссера Кэри Фукунаги заработала в мировом прокате более $774 млн.