Кристина Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом

В конце ноября Асмус впервые засняли с Бурцом на премьере сериала «Первый номер». При этом издание kp.ru утверждало, что звезды вместе вышли в свет еще раньше. В середине ноября они якобы «обнимались у всех на глазах» на закрытой вечеринке сериала «Беспринципные».