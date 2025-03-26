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Кристина Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом

СтарХит: актриса Асмус и Илья Бурец расстались
Кристина Асмус и Илья Бурец на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба
Кристина Асмус и Илья Бурец на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба

Актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец расстались. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Инсайдер из окружения знаменитостей рассказал, что знаменитости разошлись несколько недель назад «на дружеской ноте». Собеседник издания отметил, что актриса и продюсер решили, что так будет лучше обоим. По словам источника, экс-возлюбленные обошлись без конфликтов и ссор.

В конце ноября Асмус впервые засняли с Бурцом на премьере сериала «Первый номер». При этом издание kp.ru утверждало, что звезды вместе вышли в свет еще раньше. В середине ноября они якобы «обнимались у всех на глазах» на закрытой вечеринке сериала «Беспринципные».

Возлюбленные познакомились во время работы над сериалом «Райцентр» — в нем актриса сыграла главную роль, а ее экс-бойфренд был продюсером.

Артистка была в браке единожды. В 2013 году Кристина Асмус вышла замуж за юмориста и телеведущего Гарика Харламова. Знаменитости развелись в 2020 году.

У актрисы и резидента шоу Comedy Club есть 11-летняя дочь Анастасия.