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Гвинет Пэлтроу шокировала ответом на слухи о конфликте с Меган Маркл

Актриса Гвинет Пэлтроу выложила видео с Меган Маркл после слухов о конфликте
Гвинет Пэлтроу шокировала ответом на слухи о конфликте с Меган Маркл
Гвинет Пэлтроу шокировала ответом на слухи о конфликте с Меган МарклИсточник: www_gazeta_ru

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу шокировала ответом на слухи о конфликте с герцогиней Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает издание New York Post.

Знаменитость попросила подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) задать ей интересующие их вопросы. Один из поклонников спросил, знает ли актриса, о какой ссоре с Меган Маркл говорят пользователи в соцсетях. Артистка заявила, что искренне не понимает о чем идет речь, а после направила камеру на герцогиню Сассекскую и спросила ее. Жена принца Гарри пожала плечами, сидя на кухне Гвинет Пэлтроу.

На днях актриса опубликовала в соцсети видео, где показала, как готовит завтрак, состоящий из булочек, поджаренного бекона и яиц. Гвинет Пэлтроу предстала перед камерой в полосатой пижаме с распущенными волосами и без косметики.

Интернет-пользователи посчитали, что артистка высмеяла Маркл, так как добавила в видео песню This Will Be от Натали Коул, которую использовала жена принца Гарри в качестве музыкального сопровождения для своего кулинарного шоу. Кроме того, актриса снялась с кружкой с монограммой, похожей на ту, которую герцогиня показывала в программе.

Ранее Гвинет Пэлтроу заявила, что не успела подружиться с Меган Маркл.