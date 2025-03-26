Гвинет Пэлтроу шокировала ответом на слухи о конфликте с Меган Маркл

Знаменитость попросила подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) задать ей интересующие их вопросы. Один из поклонников спросил, знает ли актриса, о какой ссоре с Меган Маркл говорят пользователи в соцсетях. Артистка заявила, что искренне не понимает о чем идет речь, а после направила камеру на герцогиню Сассекскую и спросила ее. Жена принца Гарри пожала плечами, сидя на кухне Гвинет Пэлтроу.