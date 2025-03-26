Актриса Вележева назвала свое звание народного артиста «большой наградой»

Вележева родилась в Киеве. В 1988 году окончила Театральное училище имени Щукина и сразу была принята в труппу Театра имени Вахтангова. Свои первые роли юная актриса сыграла в «Зойкиной квартире», «Белом кролике», «Мартовских идах», «Принцессе Турандот». Большим событием для Вележовой стала роль баронессы Штраль в спектакле «Маскарад» в постановке художественного руководителя Вахтанговского театра Римаса Туминаса. Подарком судьбы сама актриса считает участие и в другой работе Туминаса — спектакле «Пристань», где ей довелось выйти на подмостки с Юрием Яковлевым, который и предложил Вележевой быть его партнершей в отрывке «Темные аллеи» Ивана Бунина.