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Актриса Вележева назвала свое звание народного артиста «большой наградой»

Она призналась, что «ошарашена этим в хорошем смысле слова»
Лидия Вележева
Лидия ВележеваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Звание народного артиста РФ — это «большая награда», так прокомментировала в беседе с ТАСС соответствующий указ президента РФ Владимира Путина актриса Лидия Вележева, удостоенная этого высокого звания.

Ранее на портале нормативно-правовых актов был опубликован указ президента РФ о присвоении звания народного артиста актрисам Анне Михалковой и Лидии Вележевой «за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства».

«Любому актеру такая новость, конечно, очень приятна, и я действительно ошарашена этим в хорошем смысле слова. Я еще не заглядывала в телефон, но уже получила множество поздравлений. Мне очень приятно, и я воспринимаю это как большую награду», — поделилась она своими эмоциями.

Вележева добавила, что первой о новом статусе узнала ее мать.

«Она тоже очень рада этому событию», — отметила артистка. Кроме того, собеседница агентства выразила поздравления своему коллеге актеру Александру Олешко, который также был удостоен звания народного артиста России вместе с Максимом Авериным.

Вележева родилась в Киеве. В 1988 году окончила Театральное училище имени Щукина и сразу была принята в труппу Театра имени Вахтангова. Свои первые роли юная актриса сыграла в «Зойкиной квартире», «Белом кролике», «Мартовских идах», «Принцессе Турандот». Большим событием для Вележовой стала роль баронессы Штраль в спектакле «Маскарад» в постановке художественного руководителя Вахтанговского театра Римаса Туминаса. Подарком судьбы сама актриса считает участие и в другой работе Туминаса — спектакле «Пристань», где ей довелось выйти на подмостки с Юрием Яковлевым, который и предложил Вележевой быть его партнершей в отрывке «Темные аллеи» Ивана Бунина.

В кинематографе Вележева впервые попробовала себя в 1984 году, сыграв в короткометражном фильме «День рождения». С тех пор на счету актрисы более 30 ролей, созданных в кинокартинах и сериалах, в числе которых «Государственная граница», «Воровка», «Следствие ведут знатоки», «Простые истины», «Убойная сила».