Путин присвоил актрисе Лидии Вележевой звание народного артиста России

Вележева родилась в Киеве в 1966 году. В 1988 году окончила Театральное училище имени Щукина и сразу попала в труппу Театра имени Вахтангова. В кино актриса впервые появилась в 1984 году, сыграв в фильме «День рождения». Всего на счету у Вележевой сегодня более 30 ролей. Она снималась в таких фильмах, как «Государственная граница», «Воровка», «Следствие ведут знатоки», «Простые истины», «Убойная сила».