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«Как медведица»: Дженнифер Лопез сорвалась на папарацци из-за дочери

Актриса Лопез отругала папарацци, который пытался сфотографировать ее дочь
Дженнифер Лопез с дочерью
Дженнифер Лопез с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Актриса и певица Дженнифер Лопез сорвалась на папарацци после премьеры спектакля «Отелло» на Бродвее. Об этом сообщает Page Six.

Фотограф пытался сделать кадр, когда знаменитость с 17-летней дочерью Эммой выходила из театра.

По словам очевидца, папарацци сунул объектив большой камеры прямо в лицо девушке, и Лопез закричала на мужчину.

«Она перешла в режим мамы-медведицы», — рассказывает очевидец.

Это не испортило Джей Ло настроение, и та делилась впечатлениями в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Премьера “Отелло” с лучшей спутницей в жизни», — подписала звезда видео с совместными танцами с дочерью.

В новой версии драмы Уильяма Шекспира в «Театре Этель Берримор» играют Дензел Вашингтон и Джейк Джилленхол.