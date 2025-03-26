«Как медведица»: Дженнифер Лопез сорвалась на папарацци из-за дочери

Актриса и певица Дженнифер Лопез сорвалась на папарацци после премьеры спектакля «Отелло» на Бродвее. Об этом сообщает Page Six.
Фотограф пытался сделать кадр, когда знаменитость с 17-летней дочерью Эммой выходила из театра.
По словам очевидца, папарацци сунул объектив большой камеры прямо в лицо девушке, и Лопез закричала на мужчину.
«Она перешла в режим мамы-медведицы», — рассказывает очевидец.
Это не испортило Джей Ло настроение, и та делилась впечатлениями в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Премьера “Отелло” с лучшей спутницей в жизни», — подписала звезда видео с совместными танцами с дочерью.
В новой версии драмы Уильяма Шекспира в «Театре Этель Берримор» играют Дензел Вашингтон и Джейк Джилленхол.
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