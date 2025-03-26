Путин причислил к союзникам РФ не только армию и флот, но и кинематограф

Союзниками России являются не только армия, флот и литература, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству.
«У России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства», — сказал он.
Путин также отметил музыку, напомнив о симфонии в блокадном Ленинграде советского композитора Дмитрия Шостаковича.
«Это все союзники нашей страны, России», — подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что глава РФ в Кремле наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в сфере литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год.
Напомним, министр культуры РФ Ольга Любимова анонсировала появление новых фильмов о спецоперации.