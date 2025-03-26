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Путин причислил к союзникам РФ не только армию и флот, но и кинематограф

Президент выступил на заседании Совета по культуре и искусству
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Rex / Fotodom.ru

Союзниками России являются не только армия, флот и литература, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству.

«У России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства», — сказал он.

Путин также отметил музыку, напомнив о симфонии в блокадном Ленинграде советского композитора Дмитрия Шостаковича.

«Это все союзники нашей страны, России», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что глава РФ в Кремле наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в сфере литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год.

Напомним, министр культуры РФ Ольга Любимова анонсировала появление новых фильмов о спецоперации.