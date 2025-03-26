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Бен Аффлек впервые прокомментировал развод с Дженнифер Лопез

Актер Бен Аффлек впервые высказался о причинах развода с певицей и актрисой Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Бен Аффлек впервые высказался о причинах развода с певицей и актрисой Дженнифер Лопез. Об этом 52-летний артист поговорил с изданием GQ.

Актер опроверг слухи о том, что документальный фильм Лопез «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» об их паре вызвал «серьезный перелом» в их романе.

Аффлек признал, что они с 55-летней Джей Ло не всегда приходили к соглашению о том, насколько публичной должна быть их жизнь, но он согласился на съемки в фильме, чтобы поддержать жену.

«Нельзя посмотреть этот документальный фильм и сказать: “О, теперь я понимаю проблемы этих двоих”», — сказал он.

Позже в интервью Аффлек подчеркнул, что уважает бывшую жену и считает, что причина их разрыва показалась бы поклонникам скучной.

«Правда гораздо более банальна, чем, вероятно, люди могли бы поверить. Ни скандала, ни мыльной оперы, ни интриги», — заверил он.

По словам актера, между ними ничего особенного не случилось — просто пара разобралась в своих отношениях, «как все». При этом подробности разрыва он называет «немного неловкими» и «уязвимыми».

20 августа 2024 года СМИ написали, что Дженнифер подала на развод с Беном. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля.

Ранее Дженнифер Лопез вышла в свет с 17-летней дочерью.