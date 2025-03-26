Путин пообещал подумать над отчислениями на поддержку российской анимации

«А кто это определяет, хорошие они или нет? Только зритель! А зритель как может определить? Когда в прокат вышло, правда?» — подчеркнул президент, добавив, что такие проекты будут появляться при наличии средств. В завершение Путин поручил Минкульту и Минфину поработать над этими вопросами с Минфином. «Это, на первый взгляд, кривой способ, французский, но он работает. Они защищают свой рынок», — сказал Путин.