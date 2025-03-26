Анна Михалкова стала народной артисткой России

Максим Аверин приобрел популярность в стране благодаря ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». С 1997 по 2015 год он играл в театре «Сатирикон», затем — в Московском академическом театре сатиры, с 2021 году возглавляет Сочинское концертно-филармоническое объединение.