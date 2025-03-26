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Анна Михалкова стала народной артисткой России

Путин присвоил звания народных артистов РФ актерам Михалковой, Аверину и Олешко
Анна Михалкова на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба
Анна Михалкова на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Анне Михалковой, актерам Максиму Аверину и Александру Олешко звания народных артистов России. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Звания им присвоены с формулировкой «за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства».

Максим Аверин приобрел популярность в стране благодаря ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». С 1997 по 2015 год он играл в театре «Сатирикон», затем — в Московском академическом театре сатиры, с 2021 году возглавляет Сочинское концертно-филармоническое объединение.

Анна Михалкова — актриса и продюсер, дочь режиссера Никиты Михалкова, звезда фильмов «Коктебель» и «Любовь с акцентом», заслуженная артистка России с 2019 года.

Александр Олешко — шоумен и актер, звезда фильмов «Папины дочки», «Мужчина с гарантией», «Хитровка. Знак четырех».

Накануне Путин пообещал обсудить с профильными ведомствами идею создания театра для постановки произведений современных российских авторов. Российский лидер подчеркнул, что ни в одной стране мира нет такого количества театров, как в России, и пообещал обсудить с коллегами вопрос создания такого театра.