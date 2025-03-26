Картина указывает на актуальность сталкинга, риск столкнуться с которым есть в любом обществе, вне зависимости от уровня его развития. Создатель сериала утверждает, что описывает не вымышленные, а реально происходившие с ним события, что придает еще большую злободневность сюжету. В череде пугающих событий главный герой вынужден не только противостоять преследованию, но и разбираться со старыми травмами. Чем закончился сериал «Олененок», остается загадкой практически до последних кадров. Предугадать финал невозможно благодаря резким, порой нелогичным сюжетным поворотам.
Описание последней серии
Сериал «Олененок» — это тру-крайм в художественной форме: история молодого мужчины, преследуемого женщиной с маниакальными наклонностями. Сценарист Ричард Гэдд сыграл в ней главного героя, раскрыв некоторые факты своей биографии. Драматизм в фильме сочетается с элементами трагикомедии и триллера. История от первого лица с использованием аллегорий подчеркивает душевный надлом главного героя.
В финальной серии после публичной исповеди Донни (Ричард Гэдд) испытывает облегчение. Он впервые за несколько лет становится популярным, упивается всеобщим вниманием и сочувствием, освобождается от морального груза. Единственное, что беспокоит героя: как бы откровения, записанные на видео и выложенные в Интернет, не дошли до родителей.
Марта (Джессика Ганнинг), словно угадав его мысли, угрожает Донни рассказать все его отцу и матери. Тот сообщает о шантаже в полицию, и сталкершу, наконец, арестовывают.
На этом герой не останавливается и открывает родителям всю правду о том, что пережил в прошлом. Они сострадают сыну.
История с Мартой завершается, женщину заключают в тюрьму. Но помощь закона не избавляет героя от внутренних мучений. Интерес к нему со стороны общества утихает, и он понимает, что вновь одинок и опустошен.
Решив покончить со стендапом и забыть о неудавшейся мечте, Донни запирается дома. Целыми днями он распечатывает и анализирует сообщения Марты, пытаясь понять мотивы ее поступков и собственное состояние. Бывшая девушка Келли мирится с ним и уговаривает вернуться на прежнюю квартиру, к ее матери. Но герой не слышит ее, все глубже погружаясь в прежнюю хандру.
Разбирая бумаги, Донни случайно находит сценарий стендап-проекта, из-за которого его жизнь едва не разрушилась. Некоторое время он размышляет, как поступить, а потом заглядывает в пропасть, в которой уже рисковал погибнуть раньше. Финальная сцена символична: Донни понимает, что руководило поведением Марты.
Как сложилась судьба героев
У персонажей сериала ярко выражены те или иные черты характера, эти особенности определяют их образы в целом, диктуют их поведение.
Донни
Главный герой, мужчина в возрасте около 30 лет, бармен, безуспешно пытающийся реализоваться как автор стендап-комедий. У Донни нет близких друзей, отношения с родителями натянутые, а сам он стесняется даже собственного имени, поэтому общается с фриками, в обществе которых презрение к себе немного притупляется.
Марта
Безработная 42-летняя женщина, имевшая судимость за преследование людей в прошлом. У нее целый букет психических нарушений, которые видны с первого взгляда благодаря странной речи и поведению. Марта с маниакальной настойчивостью добивается своих целей и легко вводит людей в заблуждение, перевоплощаясь из преследователя в жертву в нужный ей момент.
Келли
Темнокожая девушка, сверстница Донни и его бывшая подруга. Келли очень рассудительна и спокойна: сохраняет дружеские отношения с героем и сама уходит из собственного дома, чтобы тому было где жить, когда их отношения разрываются. Она тоже становится мишенью для агрессии Марты, но даже пострадав, предлагает Донни свою поддержку.
Лиз
Мать Келли, добродушная женщина средних лет. Она привязывается к Донни после смерти сына и не хочет отпускать его из дома, где он жил вместе с ее дочерью. Лиз чувствует, что герой абсолютно несчастен и одинок, старается быть к нему внимательной и снисходительной.
Будет ли продолжение сериала «Олененок»
Официальной информации о съемках второго сезона не поступало ни от создателя, ни от цифровой платформы, которой принадлежат права на показ картины. Хотя финал сериала некоторые зрители посчитали открытым, Ричард Гэдд дал понять, что считает эту историю сталкинга логически завершенной.