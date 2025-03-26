Картина указывает на актуальность сталкинга, риск столкнуться с которым есть в любом обществе, вне зависимости от уровня его развития. Создатель сериала утверждает, что описывает не вымышленные, а реально происходившие с ним события, что придает еще большую злободневность сюжету. В череде пугающих событий главный герой вынужден не только противостоять преследованию, но и разбираться со старыми травмами. Чем закончился сериал «Олененок», остается загадкой практически до последних кадров. Предугадать финал невозможно благодаря резким, порой нелогичным сюжетным поворотам.