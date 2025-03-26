Танец под The Time of My Life в исполнении Бэби и Джонни вошел в историю кинематографа, а фильм «Грязные танцы» получил статус культового. Карьера Дженнифер Грей, которая так громко заявила о себе, тоже должна была взмыть к небесам, но реальность оказалась иной. Расскажем как сложилась судьба той самой Бэйби.
Яркий старт
Дженнифер Грей дебютировала в кино в 1984-м с небольшой роли в драме «Бесстрашный». В том же году она снялась в боевике «Красный рассвет», где главную роль исполнил Патрик Суэйзи.
Спустя два года на экраны вышла подростковая комедия «Выходной день Ферриса Бьюлера» с Мэттью Бродериком, и Грей сыграла сестру главного героя Дженни Бьюлер. Фильм получил популярность, а о Дженнифер заговорили как о новой звезде.
Спустя год Грей закрепила статус благодаря Бэби Хаусман в «Грязных танцах». Роль принесла ей номинацию на «Золотой глобус», а фильм при скромном бюджете собрал в мировом прокате более 213 миллионов долларов.
Примечательно, что на момент съемок Грей была на десять лет старше своего персонажа. За те пять минут, что длилось прослушивание, Дженнифер удалось убедить режиссера, что она способна сыграть юную Бэби. Но, узнав, что партнером выступит Суэйзи, она сначала хотела отказаться. На съемках «Красного рассвета» ей не нравилось, как Патрик вел себя. Потом Суэйзи извинился перед актрисой, и рабочие отношения наладились.
Смертельное ДТП
За несколько дней до премьеры «Грязных танцев» Дженнифер Грей и Мэттью Бродерик, у которых к тому времени был роман, отправились в Северную Ирландию. Утром 5 августа 1987 года они поехали в горы, но поездка закончилась трагедией. Бродерик выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, в котором находились Маргарет Доэрти и ее взрослая дочь Анна Галлахер. Женщины скончались в больнице, актер получил перелом ноги и был госпитализирован.
Первоначально Бродерику грозило 10 лет тюрьмы, но дело переквалифицировали, и наказание ограничилось штрафом. Семья погибших назвала это решение «пародией на правосудие». Дженнифер тоже пострадала: из-за травмы шеи ей впоследствии установили титановую пластину. Пережитое заставило актрису отказаться от съемок. Вскоре после аварии она и Бродерик расстались.
Пластическая операция
Через два года после трагедии Дженнифер Грей сыграла в фильме «Ищейки с Бродвея», где ее партнершей стала Мадонна. Однако картину встретили прохладно и удостоили номинации на «Золотую малину». Попытка повторить успех «Грязных танцев» провалилась, и карьера Грей застопорилась. Возможно, это подтолкнуло актрису к решению сделать ринопластику.
Операция изменила ее до неузнаваемости. Грей признавалась, что вошла в операционную знаменитостью, а вышла оттуда никем — режиссеры перестали видеть в ней прежнюю Дженнифер, в итоге она оказалась на второстепенных ролях в малобюджетном кино.
Возрождение актерской карьеры
В прошлом году Дженнифер Грей неожиданно вернулась на большой экран, сыграв в фильме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». В центре сюжета — два двоюродных брата, Дэвид (Джесси Айзенберг) и Бенджи (Киран Калкин). Перед смертью их бабушка, пережившая Холокост, взяла с внуков обещание отправиться в Польшу и пройти по значимым для нее местам. Она заранее позаботилась обо всем и оплатила путешествие, которое превращается в настоящее испытание.
Фильм дебютировал на кинофестивале «Сандэнс» и получил восторженные отзывы. Критики заговорили о возвращении Дженнифер Грей и даже прочили ей номинацию на «Оскар». Выдвижения так и не случилось, но картина привлекла к актрисе внимание.
Возвращение Бэби
Звезде неоднократно предлагали сыграть в ремейках «Грязных танцев», но она отказывалась. Но на этот раз продюсеры были более убедительны. Премьера продолжения картины запланирована на 6 июня этого года, и Дженнифер Грей вновь вернется к роли Бэби.
Известно, что события развернутся в уже знакомом зрителям курортном комплексе Келлермана. На дворе 90-е, и Бэби возвращается, чтобы вспомнить прошлое и переосмыслить пережитое. В центре внимания окажется новая пара, чья история любви напоминает ту, что когда-то случилась у Бэби с Джонни.
Главный вопрос, который волнует поклонников, — кем создатели заменят Патрика Суэйзи. Актер ушел из жизни в 2009 году после тяжелой борьбы с раком поджелудочной железы. По словам авторов проекта, их цель — отдать дань уважения артисту и рассказать зрителям новую главу в жизни Бэби.