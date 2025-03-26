Примечательно, что на момент съемок Грей была на десять лет старше своего персонажа. За те пять минут, что длилось прослушивание, Дженнифер удалось убедить режиссера, что она способна сыграть юную Бэби. Но, узнав, что партнером выступит Суэйзи, она сначала хотела отказаться. На съемках «Красного рассвета» ей не нравилось, как Патрик вел себя. Потом Суэйзи извинился перед актрисой, и рабочие отношения наладились.