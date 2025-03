Танец под The Time of My Life в исполнении Бэби и Джонни вошел в историю кинематографа, а фильм «Грязные танцы» получил статус культового. Карьера Дженнифер Грей, которая так громко заявила о себе, тоже должна была взмыть к небесам, но реальность оказалась иной. Расскажем как сложилась судьба той самой Бэйби.