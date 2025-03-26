Кира признавалась, что играть в «Гордости и предубеждении» было гораздо страшнее, потому что Элизабет все любят, и ей хочется подражать, а вот с Анной иначе. К тому же актрисе казалось, что Толстой ненавидел Каренину больше, чем любил, и героиня — не жертва, а женщина, попавшая в ловушку своего тщеславия и гордости.