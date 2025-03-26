Кира Найтли родилась в Лондоне в 1985 году. Имя в честь советской фигуристки Киры Ивановой девочке дал отец. Найтли начала карьеру в три года, а внимание привлекла к себе в 1999-м, когда сыграла двойника принцессы Амидалы в фантастическом боевике «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза». Роль Элизабет Суонн в «Пиратах Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» окончательно закрепила за актрисой статус звезды.
Любимое амплуа Киры Найтли — аристократка-бунтарка. Ее фильмография наполнена историческими драмами и байопиками. Расскажем о картинах, где актриса примерила наряды прошлых эпох.
1. «Дочь Робин Гуда: Принцесса воров», Гвин
Кира, которой на момент съемок было 15 лет, сыграла Гвин — отважную и непоседливую дочь Робина Гуда. Пока отец служит британской короне, она осваивает искусство стрельбы из лука и учится держаться в седле. Однако после убийства короля Артура Робина арестовывают. Гвин переодевается юношей и отправляется на его спасение.
Картина «Дочь Робин Гуда: Принцесса воров» принесла Кире первую популярность. А на съемочной площадке она встретила свою первую любовь — Дела Синнотта, сыгравшего Фродерика, верного друга Гвин. Роман с актером, который старше ее на восемь лет, продолжался два года, но работа отнимала много времени, и отношения постепенно сошли на нет.
2. «Доктор Живаго», Лара
Костюмная драма по мотивам романа Бориса Пастернака вышла на британском телевидении в рождественские праздники. Кира исполнила роль Лары Антиповой, а ее партнером стал Ганс Мэтисон, сыгравший Юрия Живаго.
На момент съемок мини-сериала «Доктор Живаго» Кире было 17, и она впервые вела самостоятельный быт. Квартира актрисы находилась в квартале красных фонарей, что поначалу вызывало у нее дискомфорт. Однако вскоре Найтли даже подружилась с местной ночной бабочкой.
3. «Король Артур», Гвиневра
Фильм основан на легендах о подвигах рыцарей Круглого стола, и Найтли исполнила роль Гвиневры — возлюбленной, а затем и жены короля Артура (Клайв Оуэн). Воинственный образ с татуировками на лице и луком наперевес был далек от классического, и чтобы выглядеть убедительно, актриса три месяца оттачивала технику боя на боксерском ринге.
Картину «Король Артур» сопровождали скандалы, связанные с внешностью Найтли. На съемках она отказалась от накладок для груди, но на рекламных постерах ее формы увеличили с помощью графики. Артистка подала на студию в суд.
4. «Гордость и предубеждение», Элизабет Беннет
Этот атмосферный фильм с живописными английскими пейзажами стал первой совместной работой Найтли и режиссера Джо Райта. Изначально он не хотел брать ее на главную роль, считая слишком красивой для образа Элизабет Беннет. Однако познакомившись с актрисой поближе, понял, что остроумие и живой характер британки идеально подходят ее героине.
Для Киры картина «Гордость и предубеждение» имела особое значение — с детства она зачитывалась романами Джейн Остин и боялась испортить культовый образ. В итоге роль в мелодраме принесла ей первые номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».
5. «Искупление», Сесилия
Действие драмы разворачивается на фоне Второй мировой войны. Молодая аристократка Сесилия, которую играет Найтли, взаимно влюблена в сына прислуги Робби (Джеймс МакЭвой). О романе никто не знает, кроме младшей сестры Сесилии Брайони (Сирша Ронан). Однажды она обвиняет Робби в страшном преступлении, и это меняет судьбы влюбленных.
«Искупление» стало второй совместной работой с Джо Райтом. Картина завоевала «Оскар» за музыку и как лучший фильм получила «Золотой глобус», на него же номинировали и Киру.
6. «Герцогиня», Джорджиана
Фильм, основанный на биографическом романе «Джорджиана, герцогиня Девонширская», рассказывает о женщине, ставшей иконой стиля в Англии XVIII века. Джорджиана, дальняя родственницы принцессы Дианы, обожала азартные игры, интересовалась политикой, имела неоднозначную репутацию и терпеть не могла навязанных правил. В надежде усмирить бунтарский характер, мать героини выдает ее за холодного и циничного герцога Девонширского (Рэйф Файнс).
В исторической драме «Герцогиня» Найтли исполнила главную роль. Проект стал знаковым для Киры, окончательно укрепив ее статус звезды костюмного кино.
7. «Опасный метод», Сабина Шпильрейн
Здесь Кира примерила платье начала XX века и воплотила образ психоаналитика Сабины Шпильрейн. В 18 лет девушке поставили диагноз «психотическая истерия». Она оказывается пациенткой светил Зигмунда Фрейда (Вигго Мортенсен) и Карла Юнга (Майкл Фассбендер). В процессе лечения Сабина погружается в мир психоанализа, а затем становится не только коллегой, но и любовницей Юнга.
Сначала Кира отказалась от роли из-за откровенных сцен, и Дэвиду Кроненбергу, режиссеру картины «Опасный метод», пришлось ее уговаривать. Перед съемками Найтли не только общалась с психоаналитиком, но и снимала стресс при помощи водки, зато после сложных сцен открывала шампанское.
8. «Анна Каренина», Каренина
Для работы над экранизацией русской классики Джо Райт снова позвал свою любимицу Найтли. Режиссер заявлял, что в его версии «Анны Карениной» важнее семейная драма, а не философские размышления Льва Толстого. Фильм выиграл BAFTA и «Оскар», но был прохладно принят в России.
Кира признавалась, что играть в «Гордости и предубеждении» было гораздо страшнее, потому что Элизабет все любят, и ей хочется подражать, а вот с Анной иначе. К тому же актрисе казалось, что Толстой ненавидел Каренину больше, чем любил, и героиня — не жертва, а женщина, попавшая в ловушку своего тщеславия и гордости.
9. «Игра в имитацию», Джоан Кларк
Найтли снова в антураже Второй мировой войны, но на этот раз в роли девушки-математика. С командой ученых она работает над созданием машины для расшифровки посланий, закодированных немецкой «Энигмой».
Лента «Игра в имитацию» принесла Кире вторую номинацию на «Оскар» и третью на «Золотой глобус». Актриса признавалась, что не поклонница математики, и все, что ей оставалось делать в кадре — притворяться, что она все понимает. Между особенно тяжелыми съемками она и Бенедикт Камбербэтч пропускали по стаканчику.
10. «Колетт», Габриэль
На этот раз Найтли воплотила образ знаменитой французской писательницы Сидони-Габриэль Колетт. Актриса делилась, что согласилась на участие в драме «Колетт», потому что ей важно играть женщин, которые способны вдохновлять.
По сюжету брачная жизнь молодой Габриель и писателя Вилли (Доминик Уэст) оказывается не такой идеальной, как ожидали молодожены. Габриэль не нравятся выходы в свет и флирт мужа с другими дамами. Когда брак оказывается на грани, Вилли соглашается сделать Габриэль помощницей. Она пишет роман о своих школьных годах, который ее супруг публикует под своим именем. Книга становится бестселлером, и Вилли требует от жены создать еще один шедевр