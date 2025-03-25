Путина заинтересовала идея включить кино в школьную программу

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен, что можно подумать над включением кинематографа в школьную программу.
Речь об этом зашла на заседании Совета по культуре и искусству. Предложение высказал генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. По его мнению, школьников нужно обязательно знакомить с классическим отечественным кино.
«По поводу школьной программы. Конечно, нужно все внимательно посмотреть и взвесить, со специалистами поговорить. Но все, что вы сказали, конечно, заслуживает самого пристального внимания», — отреагировал Путин.
В целом, по его мнению, включение новых пунктов в школьную программу — «очень эффективный способ, донести нужную информацию, нужный контент до молодых людей». «Об этом точно нужно подумать», — считает президент.
Однако, повторил глава государства, при создании таких программ нужно будет «все внимательно посмотреть и взвесить».