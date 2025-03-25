Лариса Лужина поддержала Ефремова и сравнила его с Высоцким

Ранее директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок отказался сотрудничать с Ефремовым после УДО. Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.