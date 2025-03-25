Тимоти Шаламе похвастался курткой Боба Дилана за два миллиона рублей

На кадре Шаламе предстал в джинсовой куртке Levi’s, покрытой разноцветными лоскутами ткани, кружевом и аппликациями. Известно, что в данной вещи сам Дилан снимался в кинокартине «Огненные сердца» в 1987 году. Кроме того, Шаламе надел футболку из 1990-х годов, которая также ранее принадлежала культовому исполнителю.