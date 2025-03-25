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Малахов, Миронова, Алентова пришли проститься с Ларисой Голубкиной

Церемония прощания с актрисой завершилась в Москве
Прощание с Ларисой Голубкиной
Прощание с Ларисой ГолубкинойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной завершилась в храме Святителя Николая на Трех Горах. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, прощание с актрисой собрало ее близких, друзей и коллег. Среди присутствующих были телеведущий Андрей Малахов, искусствовед Наталья Соплова, режиссер Московского театра оперетты, заслуженная артистка РФ Татьяна Константинова, Александр и Екатерина Стриженовы, актриса Мария Миронова, народная артистка РФ Вера Алентова, Людмила Максакова и другие представители творческой интеллигенции.

Вера Алентова
Вера АлентоваИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Мария Миронова
Мария МироноваИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Андрей Малахов
Андрей МалаховИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Екатерина Стриженова
Екатерина СтриженоваИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Людмила Максакова
Людмила МаксаковаИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

У входа в храм установили портрет Голубкиной, обрамленный траурной лентой. Траурные венки были направлены Центральным академическим театром Российской армии, Союзом кинематографистов России, а также ведущим Малаховым и другими деятелями культуры.

Прощание с Ларисой Голубкиной
Прощание с Ларисой ГолубкинойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет 22 марта 2025 года. В 2014 году у нее диагностировали болезнь Вальденстрема — медленно развивающийся вид рака крови. В последние месяцы жизни она страдала от сильных болей и не вставала с постели.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования по случаю смерти Голубкиной.