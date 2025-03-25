Малахов, Миронова, Алентова пришли проститься с Ларисой Голубкиной

Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет 22 марта 2025 года. В 2014 году у нее диагностировали болезнь Вальденстрема — медленно развивающийся вид рака крови. В последние месяцы жизни она страдала от сильных болей и не вставала с постели.