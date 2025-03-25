Шахназаров: определение стоимости советских фильмов требует участия госорганов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Оценка стоимости советских фильмов требует участия государственных органов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил генеральный директор «Мосфильма», народный артист России Карен Шахназаров.
«Эта история старая, она возникает каждый раз. Но, в принципе, это не наша компетенция, поэтому мы не можем поставить фильмы на баланс. Проблема заключается в отсутствии критериев для определения стоимости старых фильмов. Все эти вопросы требуют участия государственных органов на законодательном уровне, где будет четко прописано, как это можно сделать. Однако это не значит, что картины где-то заброшены. Они все учтены, легально работают, и налоги за них платятся», — сказал Шахназаров.
По его словам, из подобных ситуаций делаются спекулятивные выводы о том, что этих картин вовсе нет. Шахназаров подчеркнул, что у киностудии все учтено. «Все фильмы известны, выложены и работают. Естественно, где мы зарабатываем на них, там и платим налоги», — уточнил он, добавив, что главная проблема связана с бухгалтерским учетом и отсутствием критериев для определения стоимости старых фильмов, поскольку бюджеты советских времен «совершенно не соответствуют нынешним реалиям».
«Определить стоимость этих средств в современных реалиях действительно очень трудно, — отметил Шахназаров. — Это технический вопрос, который государство должно каким-то образом решить. Какова должна быть методология оценки картин, снятых в советское время? Например, как оценить фильм “Освобождение” Юрия Озерова? Или “Войну и мир” Сергея Бондарчука? Помимо бюджета в фильме также участвовали Вооруженные силы Советского Союза в огромных масштабах. Стоимость этого участия тогда вообще не оценивалась, трудно представить, какой это мог быть бюджет».
Ранее на «Мосфильме» сообщили, что списание почти половины фильмов из их коллекции является прямым следствием существующих пробелов в законодательстве, которое не учитывает специфику учета произведений, созданных в советский период. В пресс-службе киностудии отметили, что права на фильмы не передавались третьим лицам и проблема связана исключительно с бухгалтерским учетом и отчетностью. В «Мосфильме» подчеркнули, что киностудия крайне заинтересована в решении вопроса и неоднократно проявляла инициативу по устранению законодательного пробела, понимая при этом затруднения законодателей.