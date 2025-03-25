Шахназаров: определение стоимости советских фильмов требует участия госорганов

«Эта история старая, она возникает каждый раз. Но, в принципе, это не наша компетенция, поэтому мы не можем поставить фильмы на баланс. Проблема заключается в отсутствии критериев для определения стоимости старых фильмов. Все эти вопросы требуют участия государственных органов на законодательном уровне, где будет четко прописано, как это можно сделать. Однако это не значит, что картины где-то заброшены. Они все учтены, легально работают, и налоги за них платятся», — сказал Шахназаров.