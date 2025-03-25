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58-летняя Рената Литвинова показала себя в необычном образе

Актриса предстала на новых фото с длинными накладными стрелками
Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Рената Литвинова в личном блоге опубликовала серию новых снимков. Для фотосессии 58-летняя актриса примерила необычный образ.

Она надела черный наряд с бахромой. Также звезда зачесала волосы назад и собрала их в пучок. Литвинова сделала яркий макияж с длинными накладными стрелками.

Поклонники оценили новый необычный образ артистки. «Божественно», «Какой шикарный образ», «Стрелки идеального размера», «Божечки, это прекрасно!», «Богиня», «Идеальная».

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Она приняла участие в фотосессии в рамках промо к своему новому спектаклю «Священное чудовище». Его премьера недавно состоялась в Париже. Актриса рассказывала, что ее героиню зовут Маргарита, и во время постановки она сменит много нарядов.

«Образы моей героини не будут повторяться ни разу в спектаклях. Каждое исполнение роли будет продолжением из жизни моего персонажа, которую снова будут звать Маргарита (почти во всех своих фильмах и спектаклях играю Маргарит)», — говорила звезда.

Ранее Рената Литвинова снялась в спортивном костюме и туфлях на шпильках.