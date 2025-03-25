Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Сплетницы» впервые стал отцом

Актер Эд Вествик сообщил о рождении сына
Звезда «Сплетницы» впервые стал отцом
Звезда «Сплетницы» впервые стал отцомИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик впервые стал отцом. Об этом актер сообщил в соцсети.

У 37-летнего Вествика и его 33-летней супруги Эми Джексон родился сын. Актер и модель назвали мальчика Оскаром. Знаменитость опубликовал фото, где был запечатлен вместе с женой и новорожденным ребенком на поле. Артист целовал возлюбленную, которая держала в руках малыша. Сын пары был укутан в одеяло, украшенное вышивкой с именем.

«Добро пожаловать в мир, Оскар Александр Вествик», — написал актер.

31 октября прошлого года Эд Вествик опубликовал первые фото с беременной женой Эми Джексон. Девушка позировала в облегающем белом платье-бюстье с разрезом на бедре. Наряд подчеркнул округлившийся живот Джексон. Ей также сделали укладку с локонами и нюдовый макияж с розовой помадой. Актер был одет в белую футболку и черные брюки.

Слухи о романе актера и модели появились в декабре 2022 года. Эд Вествик и Эми Джексон познакомились на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии в декабре 2021 года. Тогда знаменитостей засняли беседующими на показе во время церемонии закрытия. В январе 2024 года Эд Вествик сделал предложение возлюбленной. В августе знаменитости поженились.