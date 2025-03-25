Звезда «Сплетницы» впервые стал отцом

Звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик впервые стал отцом. Об этом актер сообщил в соцсети.
У 37-летнего Вествика и его 33-летней супруги Эми Джексон родился сын. Актер и модель назвали мальчика Оскаром. Знаменитость опубликовал фото, где был запечатлен вместе с женой и новорожденным ребенком на поле. Артист целовал возлюбленную, которая держала в руках малыша. Сын пары был укутан в одеяло, украшенное вышивкой с именем.
«Добро пожаловать в мир, Оскар Александр Вествик», — написал актер.
31 октября прошлого года Эд Вествик опубликовал первые фото с беременной женой Эми Джексон. Девушка позировала в облегающем белом платье-бюстье с разрезом на бедре. Наряд подчеркнул округлившийся живот Джексон. Ей также сделали укладку с локонами и нюдовый макияж с розовой помадой. Актер был одет в белую футболку и черные брюки.
Слухи о романе актера и модели появились в декабре 2022 года. Эд Вествик и Эми Джексон познакомились на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии в декабре 2021 года. Тогда знаменитостей засняли беседующими на показе во время церемонии закрытия. В январе 2024 года Эд Вествик сделал предложение возлюбленной. В августе знаменитости поженились.