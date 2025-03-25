Звезда «Сплетницы» впервые стал отцом

Слухи о романе актера и модели появились в декабре 2022 года. Эд Вествик и Эми Джексон познакомились на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии в декабре 2021 года. Тогда знаменитостей засняли беседующими на показе во время церемонии закрытия. В январе 2024 года Эд Вествик сделал предложение возлюбленной. В августе знаменитости поженились.