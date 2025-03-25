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Появились первые кадры с Джудом Лоу в образе Путина

Актер Джуд Лоу предстал в образе Путина на съемках фильма «Кремлевский волшебник»
Джуд Лоу на съемках фильма «Кремлевский волшебник»
Джуд Лоу на съемках фильма «Кремлевский волшебник»Источник: Соцсети

Актер Джуд Лоу появился в образе президента России Владимира Путина на съемках фильма «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает URA.RU.

Съемки фильма проходят в Риге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что создатели кинокартины не обращались в Кремль за консультациями.

Джуд Лоу на съемках фильма «Кремлевский волшебник»
Джуд Лоу на съемках фильма «Кремлевский волшебник»Источник: Соцсети

Фильм «Кремлевский волшебник» снимут по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи.

За экранизацию книги взялся французский режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирма Веп», «Зильс-Мария», «Персональный покупатель»).

Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снимутся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Стерридж.