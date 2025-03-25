Появились первые кадры с Джудом Лоу в образе Путина

Актер Джуд Лоу появился в образе президента России Владимира Путина на съемках фильма «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает URA.RU.
Съемки фильма проходят в Риге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что создатели кинокартины не обращались в Кремль за консультациями.
Фильм «Кремлевский волшебник» снимут по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи.
За экранизацию книги взялся французский режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирма Веп», «Зильс-Мария», «Персональный покупатель»).
Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снимутся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Стерридж.