Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты подробности отношений Дженнифер Энистон и Педро Паскаля

People: актеров Дженнифер Энистон и Педро Паскаля связывали деловые отношения
Дженнифер Энистон и Педро Паскаль
Дженнифер Энистон и Педро ПаскальИсточник: Legion-Media

Голливудских актеров Дженнифер Энистон и Педро Паскаля связывают только деловые отношения. Об этом сообщает издание People.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что 23 марта Дженнифер Энистон и Педро Паскаль пришли в бар Tower, который находится в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе, чтобы «лучше узнать друг друга». Источник отметил, что встреча была деловой. По словам собеседника издания, 56-летней актрисе нравится энергия 49-летнего Педро Паскаля, и она хотела бы поработать с ним.

В конце февраля издание Life&Style со ссылкой на инсайдера сообщило, что Дженнифер Энистон начала ходить на свидания спустя почти 7 лет после развода с Джастином Теру. По словам источника, актрисе важна конфиденциальность, поэтому она не встречается с потенциальными партнерами в общественных местах.

«Все это происходит за закрытыми дверями. Она встречается с мужчинами в домах их общих друзей, или они приходят к ней. Она предпочитает контролировать ситуацию и охранять свою частную жизнь», — отметил собеседник издания.