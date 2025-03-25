Раскрыты подробности отношений Дженнифер Энистон и Педро Паскаля

Инсайдер из окружения звезд заявил, что 23 марта Дженнифер Энистон и Педро Паскаль пришли в бар Tower, который находится в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе, чтобы «лучше узнать друг друга». Источник отметил, что встреча была деловой. По словам собеседника издания, 56-летней актрисе нравится энергия 49-летнего Педро Паскаля, и она хотела бы поработать с ним.