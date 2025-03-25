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Звезда «Универа» появилась на кинопремьере в кожаной мини-юбке

Звезда сериала "Универ" Наталья Рудова вышла в свет в кожаной мини-юбке

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова вышла в свет в кожаной мини-юбке. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Наталья Рудова, фото: пресс-служба
Наталья Рудова, фото: пресс-служба

41-летняя Рудова стала гостьей премьеры комедии о крепкой мужской вражде «Актерище», которая состоялась 24 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Актриса позировала перед фотографами в черном топе, кожаной куртке в винтажном стиле, мини-юбке с карманами и массивных ботинках. Артистка дополнила образ вместительной сумкой и цепочкой с крестом. Знаменитость предстала перед камерами с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Премьеру сериала также посетили Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Нонна Гришаева, Арина и Дина Аверины, Ирина Безрукова и другие знаменитости.