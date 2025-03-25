Звезда «Универа» появилась на кинопремьере в кожаной мини-юбке

41-летняя Рудова стала гостьей премьеры комедии о крепкой мужской вражде «Актерище», которая состоялась 24 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Актриса позировала перед фотографами в черном топе, кожаной куртке в винтажном стиле, мини-юбке с карманами и массивных ботинках. Артистка дополнила образ вместительной сумкой и цепочкой с крестом. Знаменитость предстала перед камерами с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.