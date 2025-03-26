В московском театре «Маска» состоялась торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника». Награждение прошло уже в 38-й раз. На вечере побывал весь цвет российского кино: Юра Борисов с женой Анной Шевчук, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков и многие другие. Рассказываем о главных победителях и самых волнительных моментах.
Юные звезды в качестве ведущих
Открывший церемонию основатель «Ники» Юлий Гусман отметил, что заложенная в 2024-м году традиция привлечения в качестве ведущих молодых актеров продолжается и сегодня. Вместо именитых артистов на сцену вышли звезды популярных сериалов. Первых победителей объявляли Елизавета Ищенко и Кузьма Сапрыкин, затем на сцену вышли звезды сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик и Сергей Городничий.
Ведущими третьей части стали Тина Стойилкович и Федор Федотов, а в конце вечера награды вручали Ксения Трейстер и Александр Зарядин.
Триумф «Мастера и Маргариты» и общая победа Борисова и Цыганова
Ключевую награду церемонии за «Лучший игровой фильм» получила картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Фильм удостоился призов во всех семи категориях, в которых был заявлен. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, исполнившие главные роли в экранизации романа Михаила Булгакова, также были награждены «Никами» в основных актерских номинациях.
«Это чудо, что фильм случился, что его сняли, показали, посмотрели и номинировали. Все это мистика!» — отметил со сцены Цыганов.
Сюрпризом вечера стало то, что в категории «Лучшая мужская роль» жюри присудило премию сразу двум актерам, набравшим одинаковое количество голосов.
Вместе с Цыгановым награду получил и Юра Борисов — за роль в фильме «Кончится лето».
Это было очень волнительно. Для меня огромная честь — быть на этой сцене, стоять здесь вместе с Евгением Цыгановым и вообще находиться здесь.
Награды Добровольской и Мадянову
Одним из самых пронзительных моментов церемонии стало вручение актерских наград второго плана. Лучшими были посмертно названы Евгения Добровольская за роль в драме «Хуже всех», и Роман Мадянов — за работу в картине «Любовь Советского Союза».
«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна “Ника”», — признался получивший награду сын актера, Роман Мадянов-младший.
Юлия Снигирь свою «Нику» трогательно посвятила Добровольской.
«За меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская. Мне кажется, что я стою на этой сцене отчасти благодаря ей тоже, потому что она много мне рассказывала, делилась своими мыслями по поводу этой книги, сценария и роли», — поделилась звезда «Мастера и Маргариты».
«Ника» — впервые для сериала
В первый раз за 38-летнюю историю кинопремии крылатую статуэтку вручили сериалу. Победителем стала историко-детективная драма «Плевако», поставленная Анной Матисон. Сериал обошел сильных конкурентов, среди которых были «Трасса» и «Преступление и наказание».
Исполнивший роль выдающегося адвоката Сергей Безруков признался со сцены, что проект требовал больших творческих и даже физических сил. «Моя хрупкая супруга, — добавил актер, — все это вынесла на своих плечах».
Почетная награда
99-летний композитор Александр Зацепин, написавший музыку к таким кинофильмам, как «Земля Санникова», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и многим другим, получил награду «Честь и достоинство». Почетную «Нику» ему вручил композитор Максим Дунаевский.
Зацепин признался, что хотя и неплохо бы перевернуть цифру «99» наоборот, но силы у него есть.
Я настроен оптимистически — работаю вовсю. Впереди четыре мюзикла, должен быть еще балет.
Кинематографическая премия «Ника» существует с 1988 года. На данный момент награды вручаются в семнадцати номинациях.