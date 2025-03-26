«За меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская. Мне кажется, что я стою на этой сцене отчасти благодаря ей тоже, потому что она много мне рассказывала, делилась своими мыслями по поводу этой книги, сценария и роли», — поделилась звезда «Мастера и Маргариты».