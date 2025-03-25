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Стало известно возможное наказание Депардье за домогательства

Актера обвиняют в насилии над двумя женщинами
Жерар Депардье
Жерар ДепардьеИсточник: Legion-Media.ru

В Париже начался суд против актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Актера обвиняют в насилии над двумя женщинами. 76-летнему Депардье грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до 75 тысяч евро.

Судебный процесс над актером пройдет 24 и 25 марта в Парижском уголовном суде. Он будет идти по делу о сексуальных нападениях, которые актер, предположительно, совершил в сентябре 2021 года на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни».

Ранее Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.